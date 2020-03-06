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برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني Barca | موعد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيل البارسا المتوقع في (الليجا)

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:41 م
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برشلونة ضد ريال سوسيداد
برشلونة ضد ريال سوسيداد
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برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني Barca 

برشلونة ضد ريال سوسيداد | يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره ريال سوسيداد مساء غدًا السبت، على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا، في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2020/2019.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني
ستُقام مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني مساء غدًا السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني
ستُذاع مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني بشكل حصري على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 3" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 3.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يبدأ البارسا المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - كليمو لينجليه - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد المتصدر برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 43 نقطة.

ويسعى فريق برشلونة للفوز في هذه المباراة لتصحيح المسار ومصالحة جماهيره بعد الهزيمة التي لحقت به في الجولة الماضية أمام غريمه التقليدي ريال مدريد والتي انتهت بنتيجة 0/2 للملكي، حيث يدخل البلوجرانا المباراة مستغلًا عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة للصدارة مجددًا.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق ريال سوسيداد المباراة أمام برشلونة ساعيًا لرفع رصيده ومركزه في ترتيب جدول الدوري الإسباني، وذلك لتحسين وضعه في الليجا.
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