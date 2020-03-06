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فرق سريعة لفحص جميع المخالطين والمتعاملين مع باخرة كورونا بأسوان

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:34 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
فتح الله رضوان
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وجه اللواء أشرف عطية محافظة أسوان، المديريات الصحية باتخاذ إجراءات سريعة ومشددة بالمنافذ الجوية والنهرية والبرية، في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها حيال فيروس الكورونا المستجد، وفي ضوء ما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

كذلك شرعت المديريات تحت إشراف مباشر من إيهاب عماد حنفي وكيل الوزارة ومصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، في نشر فرق سريعة لفحص جميع المخالطين والمتعاملين مع الباخرة المذكورة، كذلك القيام بإجراءات تعقيم وكشف علي العاملين بالفنادق السياحية النيلية والمتحركة والدهبيات وأصحاب المراكب وأصحاب البازارات.

فرق سريعة لفحص جميع المخالطين والمتعاملين مع باخرة كورونا بأسوان
فرق سريعة لفحص جميع المخالطين والمتعاملين مع باخرة كورونا بأسوان
فرق سريعة لفحص جميع المخالطين والمتعاملين مع باخرة كورونا بأسوان
فرق سريعة لفحص جميع المخالطين والمتعاملين مع باخرة كورونا بأسوان
فرق سريعة لفحص جميع المخالطين والمتعاملين مع باخرة كورونا بأسوان
فرق سريعة لفحص جميع المخالطين والمتعاملين مع باخرة كورونا بأسوان
فرق سريعة لفحص جميع المخالطين والمتعاملين مع باخرة كورونا بأسوان
فرق سريعة لفحص جميع المخالطين والمتعاملين مع باخرة كورونا بأسوان
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