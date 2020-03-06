تصريحات نارية من مدرب صن داونز قبل موقعة الأهلي





وجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، تصريحات نارية، قبل مواجهة الأهلي، المنتظر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ السبت.





ويحل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره صن داونز، في الثالثة عصر غدٍ السبت، في إطار منافسات الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وصرح "موسيماني" لموقع "sowetanlive": "الأهلي لا يعطيك فرصة للشعور بالراحة في الملعب ولا يمكنك من اللعب بشكل طبيعي، إذا كنت تريد الفوز بدوري الأبطال فيجب عليك التغلب على كل العوامل".





وتابع: "لقد تفاعل لاعبو الأهلي مع خطة لعب مدربهم، إذا نظرت إلى هدفهم الثاني ضدنا في القاهرة، فقد كان ذلك تفاعلا، فهم لا يلعبون مثلما نفعل هنا في جنوب إفريقيا".





واستطرد حديثه قائلا: "سيكون التحدي بالنسبة للأهلي هو عدم السماح لنا باللعب وإفساد طريقتنا كما حدث في مباراة الذهاب، حيث استطاعوا أن يعرقلوا هجومنا، خاصة من جانب أليو ديانج، فإذا رأيت اللقاء ستشهد الكثير من الأخطاء التي ارتكبوها لإفساد هجماتنا".





وأختتم حديثه قائلا: "الأهلي منظم في الهجوم وطريقتهم مباشرة، ولديهم العديد من اللاعبين المميزين أمثال مروان محسن، محمد مجدي أفشة، جونيور أجايي".





والجدير بالذكر أن الأهلي قد حقق الفوز بنتيجة 2-0، في إطار الذهاب، الذي أقيم بينهما على ستاد القاهرة مساء السبت الماضي.