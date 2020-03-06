وزير الأوقاف ينعي الفدائية زينب الكفراوي

نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الفدائية البطلة زينب الكفراوي، إحدى فدائيات مدينة بورسعيد الباسلة وأبطالها خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.





وأكد وزير الأوقاف، أن البطلة زينب الكفراوى ستظل مصدر فخر وعزة لنا جميعًا بتضحياتها وبطولاتها لكافة الأجيال، فهى مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر.



