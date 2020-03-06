Advertisements
وزير الأوقاف ينعي الفدائية زينب الكفراوي
الجمعة 06/مارس/2020 - 08:29 م
Advertisements
محمد عزام
Advertisements
نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الفدائية البطلة زينب الكفراوي، إحدى فدائيات مدينة بورسعيد الباسلة وأبطالها خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.
وأكد وزير الأوقاف، أن البطلة زينب الكفراوى ستظل مصدر فخر وعزة لنا جميعًا بتضحياتها وبطولاتها لكافة الأجيال، فهى مثال للوطنية والفداء من أجل تراب مصر.
جاء ذلك خلال كلمته بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني المقاومة بالمركز الثقافي بنطاق حي الشرق.
Advertisements