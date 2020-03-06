جوارديولا يُعلن غياب نجم مانشستر سيتي أمام اليونايتد

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن أخر تطورات الحالة الصحية لثنائي الفريق البلجيكي كيفين دي بروين، والألماني ليروى ساني، وموقفهما من المشاركة ضد مانشستر يونايتد في المباراة المقرر الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي.





ويعاني البلجيكي كيفين دي بروين من إصابة في الكتف أبعدته عن المشاركة في مباراة فريقه الاخيرة ضد شيفيلد وينزداي في كأس الإتحاد الإنجليزي.





وصرح "جوارديولا" في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: " دي بروين يتحسن، تدرب معنا وغدا سوف يتحسن، ليس في حالة مثالية لكنه يشعر بأنه أفضل.. وسنرى هل يستطيع المشاركة في مباراة الأحد أم لا".





أما عن الألماني ليروي ساني العائد من إصابة الرباط الصليبي قال: " لا يزال غير لائق بنسبة 100 % ولكنه يتحسن كل أسبوع، وسوف أمنحه فرصة المشاركة بعض الدقائق في المباريات القادمة ولكن ليس أمام اليونايتد".





وأتم تصريحاته: " لا يمكن الدفع بـ ساني قبل أن يكون جاهزًا بدنيًا وفنيًا تمامًا".





ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق 22 نقطة خلف ليفربول المتصدر بـ 79 نقطة.



