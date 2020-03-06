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محافظ قنا يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هوّ"

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:27 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أجري اللواء اشرف الداودى محافظ قنا جولة تفقدية للمنطقة الصناعية ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهوّ بمدينة نجع حمادى رافقه عدد من القيادات التنفيذية. 

بدأ الداودى جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو احد ١٣ مجمع صناعى وجه بإنشائهما الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ١٢ محافظة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتطورة. 

وأوضح محافظ قنا أن المجمع مقام على مساحة ٣٠٠ ألف متر، لافتا إلى أن المجمع يضم ٢٨ هنجر تضم بدورها ٤٢٠ وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين ١٤٤ و٤٥٠ م٢ وبلغت نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال به ٦٠% بتكلفة مالية تتخطى مليار جنيه ويوفر حوالي ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي ١٠ ألف فرصة أخرى غير مباشرة.

وأضاف أن المجمع يشمل جميع المرافق الأساسية كما أنه يضم عدد من المبانى الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع هى مبنى إداري ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد. 

واختتم المحافظ جولته بالمنطقة الصناعية بتفقد مصنعىّ الإيمان لإنتاج البلاستك والبركة لإنتاج العسل الأسود، معربا عن سعادته بحجم الإنشاءات والمصانع العاملة بالمنطقة لما لها من دور كبير فى توفير فرص عمل للشباب وتنمية قطاع الصناعة ودعم الاقتصاد القومى وشدد الداودى خلال تفقده للمصنعين على ضرورة تطبيق إجراءات الأمان والسلامة والصحة المهنية للعاملين بالمصانع، موجها بتشكيل لجان تفتيش دورية للتأكد من تطبيق المصانع العاملة بالمنطقة لإجراءات الأمان والسلامة.

محافظ قنا يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هوّ"
محافظ قنا يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هوّ"
محافظ قنا يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هوّ"
محافظ قنا يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هوّ"
محافظ قنا يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هوّ"
محافظ قنا يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هوّ"
محافظ قنا يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هوّ"
محافظ قنا يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة "هوّ"
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