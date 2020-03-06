منح درع الغزل والنسيج لوزير القوى العاملة





أهدي عبد الفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربي للغزل والنسيج، اليوم الجمعة، على هامش حفل تدشين المؤتمر التأسيسي للاتحاد الدولي للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود بالقاهرة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، درع النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في الارتقاء بالعملية الإنتاجية وتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب، وإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.وامتد التكريم ليشمل كل من الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب، وجورج مفريكوس الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات، وعبد الفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربي للغزل والنسيج، وحسن الفقيه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان.