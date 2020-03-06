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الدوري السعودي للمحترفين.. الوحدة يقلب تأخره أمام ضمك بثلاثية

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:26 م
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الوحدة وضمك
الوحدة وضمك
أميرة فطيم
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حقق الفريق الأول للكرة بنادي الوحدة، فوزا ثمينا على نظيره ضمك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح عبد الله الجوعي أهداف اللقاء لصالح ضمك بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الوحدة عند الدقيقة 34.

وأدرك الوحدة هدف التعادل عن طريق يوسف نياكاتي، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى ضمك عند الدقيقة 59.

وأحرز أنسيلمو دي مورايس الهداف الثاني للوحدة عند الدقيقة 65، فيما سجل لويس غوستافو الهدف الثالث عند الدقيقة 80.

وانتزع إيميليو زيلايا الهدف الثاني لضمك، عند الدقيقة 90+5، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الوحدة على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز؛ رفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة، في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ضمك عند 17 نقطة، في المركز الخامس عشر.
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الكلمات المفتاحية

ضمك رياضة الوحـدة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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