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تعليق الدراسة بسبب "فيروس كورونا" | متحدث وزارة الصحة السعودية يكشف موقف الوزارة

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:13 م
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تعليق الدراسة
تعليق الدراسة
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قال محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، أن قرار تعليق الدراسة سيتم اتخاذه تبعًا للمخاطر بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف متحدث الصحة، في مؤتمر صحفي أنه لدينا مركز عالمي لطب الحشود يحدد حجم المخاطر من كورونا وتبعًا للمخاطر سيتم اتخاذ القرار حول تعليق الدراسة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا الجديد، موضحة أن نتائج مخبرية أكدت إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد (COVID19)، حيث كان الزوج قادمًا من إيران عبر دولة الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقًا، ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران.
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