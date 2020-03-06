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رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم beIN SPORTS المفتوحة

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:15 م
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الزمالك
الزمالك
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يلتقي نادي الزمالك المصري YALLA SHOOT أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا KORA GOAL.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا
وستلعب مباراة نادي الزمالك KORA STAR ضد الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة KORA LIVE، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا
تذاع مباراة الزمالك KORA ONLINE ضد نظيره الترجي التونسي عبر قناة Bein Sport HD 1.
بث مباشر مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا
ومن المتوقع أن يبدأ باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، اللقاء مكون من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي.
خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأوباما.
خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي جودة عالية بدون تقطيع عبر موقع "الفجر"، بث مباشر لمباراة نادي الزمالك ضد نظيره الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم أيضاً متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

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