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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي zamalek| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:14 م
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الزمالك
الزمالك
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كورة ستار، حيث يشهد ملعب رادس بالعاصمة التونسية تونس مواجهة الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقا kora star حيث كانت مباراة الذهاب قد إنتهت في ستاد القاهرة الدولي بفوز الزمالك بنتيجة 3-1.
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موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي
كورة ستار شاهد الزمالك اليوم، يلا شووت بث مباشر الزمالك والترجي، حيث تنطلق أحداث المباراة في التوقيتات التالية: 21:00 بتوقيت القاهرة والخرطوم، 22:00 بتوقيت دمشق ومكة المكرمة والكويت والدوحة وعمان، 23:00 بتوقيت أبو ظبي ودبي، 20:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 19:00 بتوقيت جرينتش.


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