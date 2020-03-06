مشاهدة مباراة الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع

كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمواجهة فريق الزمالك مع نادي الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة 6 مارس YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب رادس الأولمبي في تونس ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE.





يلا كورة وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق الترجي الرياضي التونسي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.





جول كورة وكان نادي الزمالك قد حقق فوزا كبيرا على حساب الترجي الرياضي التونسي في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي YALA KOORA حيث سجل كل من المغربي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ومحمود علاء عن طريق ركلة جزاء، واحرز رؤوف بن غيث هدف فريق الترجي الرياضي التونسي COOL KOORA.





كورة أونلاين وتوج فريق الزمالك خلال الفترة الماضية ببطولة السوبر الافريقي على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد BEIN MATSH وتوج أيضا بلقب السوبر المصري على حساب فريق الأهلي عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء YALA LIVE.







