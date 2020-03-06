عاجل.. اللقطات الأولى من داخل باخرة فيروس كورونا في الأقصر (فيديو)





عرضت فضائية "ten"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد إجراء الفحص الطبي على العاملين بالباخرة السياحية القادمة من أسوان للأقصر.هذا وأعلنت وزارة الصحة والصحة العالمية، اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا بباخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر.وأكدت الصحة، أن الحالات لم تظهر عليها أي أعراض.ووصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها، صباح اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي عائدة من جمهورية الصين الشعبية في رحلة استمرت ما يقرب من الأسبوع، حملت فيها الوزيرة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.