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بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | بث مباشر ماتش الزمالك يلا كورة yallakora بي ان سبورت HD

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:11 م
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الزمالك
الزمالك
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يلا شوت yalla shoot kora live الزمالك دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة اون لاين، بث مباشر الزمالك KORA GOAL، حين يحل الزمالك ضيفا على فريق الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020، رادس بتونس، في إياب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا KORA ONLINE:-
ويقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا KORA GOAL:-
تُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بث مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا:-
يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك والترجي عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة، كما يمكنكم متابعة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك والترجي، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا، يلا شوت Yalla Shoot مباراة الزمالك والترجي، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، والذي أقيم يوم الجمعة الماضية، على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة.

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