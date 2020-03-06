سميرة عبد العزيز عن رفضها العمل مع محمد رمضان: "مينفعش أكون أم بلطجى"



كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن أسباب رفضها تمثيل دور أم لعبده موته مع محمد رمضان، موضحة أنه عندما عرض عليها دور في فيلم "عبده موتة" رفضت المشاركة فيه.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها لا تعرف محمد رمضان شخصيا، ولكن لا يمكن أن تؤدي دور أم لعبده موته البلطجي، بعدما قدمت أدوار أم للعظماء أبي حنفية والترمذي والمراغي ومتولي الشعراوي وأم للفنانة أم كلثوم وعبد الوهاب.



وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز أن جميع من قدمت أدوار أمهاتهم عظماء وأطلق عليها أم العظماء مردفة أنه من حق أي ممثل أن يرفض الدور الذي يرى أنه منا سب له.