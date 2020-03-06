عمر كمال يشتري سيارة مرسيدس جديدة.. تعرف على سعرها

نشر المطرب الشعبي عمر كمال فيديو لعربيته الجديدة ماركة "مرسيدس"، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وعلق على الفيديو قائلاً: "مفيش مبروك"، ونال الفيديو على ألآف الإعجابات، علق الجمهور قائلاً:"من فلوس اليوتيوب" وقال معجب آخر:"لكل مجتهد نصيب ألف مبروك"، وكتب آخر:"ربنا يكفيك شرها".



ويبدأ سعر هذه السيارة من 855 ألف جنيه حتى مليون و 85 ألف جنيه.



يذكر أن آخر أغنية قام بطرحها عمر كمال وحسن شاكوش كانت "عود البطل" وحققت نجاحاً كبيراً، وتم طرح هذه الأغنية بعد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بعدما قامو بغناء "بنت الجيران" في حفلة الإستاد وغناء مقطع "أشرب خمور وحشيش".