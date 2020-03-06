Advertisements
الترجي يحشد قوته الضاربة لمواجهة الزمالك
الجمعة 06/مارس/2020 - 07:54 م
Advertisements
رامي بشاي
Advertisements
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الترجي التشكيلة الرسمية لمواجهة الزمالك بعد قليل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت تشكيلة الترجي الرسمية كالتالي:
حراسة المرمى :معز بن شريفية
خط الدفاع : حسين الربيع -ايهاب المباركي - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي
خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو -بلال بن ساحة - حمدو الهوني
خط الهجوم : فادي بن شوق - ابراهيم واتارا.
الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في الفوز بمعركة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي .
Advertisements