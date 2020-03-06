الترجي يحشد قوته الضاربة لمواجهة الزمالك











حراسة المرمى :معز بن شريفية خط الدفاع : حسين الربيع -ايهاب المباركي - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو -بلال بن ساحة - حمدو الهوني

خط الهجوم : فادي بن شوق - ابراهيم واتارا.



وجاءت تشكيلة الترجي الرسمية كالتالي:

الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في الفوز بمعركة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي .



