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يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر yalla shoot كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع نهائيًا

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:48 م
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الزمالك
الزمالك
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تمكن الزمالك من حسم مباراة الذهاب التي أقيمت في مصر على استاد القاهرة لصالحه، حيث حول تأخره أمام الترجي التونسي بهدف لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي قادها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء بشكل مميز نجح فيها في إعادة المباراة للفارس الأبيض بعد استقبال الهدف الأول. وسيواجه المتأهل من الفريقين الفائز من لقاء مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي وذلك وفقًا للقرعة التي أجراها اتحاد الكرة الأفريقي (الكاف) مت خلال الاعلان عن قرعة دور الستة عشر من البطولة والتي أقيمت منذ شهر في القاهرة تحت سفح الأهرامات.


* يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والترجي :
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* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما
خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد
- أما الترجي فمن المتوقع أن يكون تشكيله كالتالي:-
حراسة المرمى : رامي الجريدي
خط الدفاع : حسين ربيع - أمين بن حميدة - شمس الدين الذوادي - إيهاب مباركي
خط الوسط : كوامي بونسو - يوسف العبدلي - محمد أمين مسكيني - فادي بن شوج
خط الهجوم : رائد فداء - محمد علي بن حمودة
* مشاهدة مباراة الزمالك والترجي :
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