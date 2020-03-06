بوسي شلبي تشارك في مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" بإطلالة أنيقة

تألقت الإعلامية بوسي شلبي، في حفل افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية"، حيث ارتدت بنطلون اسود اللون وحذاء اسود به كعب عالي ورفيع، وبلوزة لونها بيج وبها العديد من النقاشات.



وضعت بوسي ميك أب يناسب بشرتها ويبرز جمالها، فوضعت روج أحمر اللون، ومسكرا سوداء على رموشها، ومصحح حواجب، وبلاشر، وكحل، أما شعرها فكان ويفي ومنسدل على الجانبين.



وبدأ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في استقبال نجوم الفن، استعدادًا لنقلهم إلى حفل افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، المقرر إقامته في معبد الأقصر، بحضور العديد من نجوم ونجمات الفن.



يذكر أن يقام في مدينة الأقصر من 6 مارس حتى 12 مارس، ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارة الثقافة، الخارجية، السياحة، الشباب والرياضة، البنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.