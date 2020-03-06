إيطاليا: تسجيل 49 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

ويذكر أن أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، الخميس، أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد في إيطاليا ارتفع 41 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 148.



وارتفع أيضا عدد المصابين بالفيروس القاتل من 3089 إلى 3858 حالة، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.

في السياق، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الخميس، أنَّ أول حالة وفاة بفيروس كورونا تمَّ تسجيلها الخميس في بريطانيا.

وأضافت المحطة أن المريض كان مسناً ومصاباً بمشكلات صحية أخرى وتوفي بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس.



