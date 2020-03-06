الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الهلال ضد الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يحل فريق الاتفاق ضيفًا ثقيلًا على الهلال السعودي مساء غدًا السبت، على ملعب " جامعة الملك سعود" بالرياض محيط الرعب، في إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





موعد مباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي

ستُقام مباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي مساء غدًا السبت، في تمام الساعة 7:40 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 8:40 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي

سيتم إذاعة مباراة الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي حصريًا على الرياضية السعودية الأولى HD بجودة عالية KSA SPORTS.





تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الاتفاق في الدوري السعودي





ومن المتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك – جانج هيون سوو – محمد جحفلي – علي البليهي.

خط الوسط: كارلوس إدواردو – جوستافو كويلار – أندري كاريلو – سلمان الفرج.

خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو – بافيتيمبي جوميز.



ويدخل الزعيم المباراة وهو متربعًا على عرش ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 47 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه النصر، بينما يحتل فريق الاتفاق المركز العاشر برصيد 26 نقطة.





ويواصل الهلال السعودي نتائجه الرائعة قبل مواجهة الاتفاق، حيث اجتاز اختبار التعاون الجولة الماضية، بهدف نظيف، ليواصل التحليق منفردًا في الصدارة.





وعلى الجانب الآخر، يسعى الاتفاق مواصلة انتفاضته في بطولة الدوري للابتعاد عن منطقة الخطر والدخول في المنطقة الدافئة.