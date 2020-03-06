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مواعيد مباريات الجولة القادمة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:27 م
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ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
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تبدأ غدا السبت مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج"، حيث يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق بورنموث في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد.

 

وفي نفس اليوم يستضيف نادي آرسنال علي أرضه ووسط جماهيره نظيره نادي وست هام يونايتد في ديربي مدينة لندن علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن في تمام الساعة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بينما يواجه نادي توتنهام هوتسبير نادي بيرنلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الأخير بمدينة بيرنلي.

 

وفي يوم الأحد يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي إيفرتون علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ويحل نادي مانسشتر سيتي ضيفا ثقيلا علي نادي مانسشتر يونايتد بملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

 

بينما يواجه نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزجيه نظيره نادي ليستر سيتي يوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.

 

وتختتم الجولة بمواجهة مؤجلة حيث يواجه نادي آرسنال نظيره نادي مانسشتر سيتي يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

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مواعيد مباريات الجولة القادمة رياضة الدوري الانجليزي التاسعة مساء الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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