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عمرو عبد الجليل يشارك في مهرجان "الأقصرللسينما الإفريقية"

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:51 م
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عمرو عبدالجليل
عمرو عبدالجليل
مي مرسي
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يشارك الفنان عمرو عبد الجليل، في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية كرئيس شرفي مع الفنان محمود حميدة والذي بدأ مساءاليوم الجمعة 6 مارس بمشاركة عدد من نجوم الفن منهم مصطفى شعبان وزينة.

ويقوم هذا المهرجان تحت شعار"سينما إفريقية من كل الدنيا" بمشاركة 37 دولة ويحتفل هذا العام بمنوية الفنان فريد شوقي ويعرض المهرجان 5 أفلام مصرية وهما "الممر"،"أولاد رزق"،"كازابلانكا"،"الفلوس"و"الفيل الأزرق".

وأيضا سيقوم المهرجان بعرض 4 أفلام للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس وأضاف رئيس المهرجان أنه سيتم عرض 15 فيلما كعرض أول.
عمرو عبد الجليل يشارك في مهرجان "الأقصرللسينما الإفريقية"
عمرو عبد الجليل يشارك في مهرجان "الأقصرللسينما الإفريقية"
عمرو عبد الجليل يشارك في مهرجان "الأقصرللسينما الإفريقية"
عمرو عبد الجليل يشارك في مهرجان "الأقصرللسينما الإفريقية"
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