موسيماني يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، عن مواجهة فريقه ضد الأهلي المصري، عصر غدا السبت، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد "موسيماني" في تصريحات لموقع " sowetanlive" الجنوب إفريقي أن الأهلي فريقًا منظمًا ويعتمد على الطريقة التي لعب بها الموسم الماضي، ويجيد لاعبوه اختراق منطقة الجزاء بعدة طرق مختلفة، وذلك يختلف عن طريقة اللعب في جنوب إفريقيا.





وأوضح مدرب صن داونز أن دوري أبطال إفريقيا يحتاج توافر القوة واللياقة البدنية، مؤكدًا أن فريقه يمتلك عناصر مميزة مثل زواني وجاستون وفيلاكازي قادرين على السيطرة على اللعب، وسوف يساعدون الفريق في تجاوز مباراة الإياب أمام الأهلي.





وخسر فريق ماميلودي صن داونز أمام الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 2 / 0.





ويلتقي الأهلي مع مضيفه صن داونز في الثالثة من عصر غدٍ، السبت، ضمن منافسات الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



