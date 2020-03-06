Advertisements
Advertisements
Advertisements

موسيماني يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:22 م
Advertisements
موسيماني
موسيماني
علاء خليف
Advertisements
تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، عن مواجهة فريقه ضد الأهلي المصري، عصر غدا السبت، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد "موسيماني" في تصريحات لموقع " sowetanlive" الجنوب إفريقي أن الأهلي فريقًا منظمًا ويعتمد على الطريقة التي لعب بها الموسم الماضي، ويجيد لاعبوه اختراق منطقة الجزاء بعدة طرق مختلفة، وذلك يختلف عن طريقة اللعب في جنوب إفريقيا.

وأوضح مدرب صن داونز أن دوري أبطال إفريقيا يحتاج توافر القوة واللياقة البدنية، مؤكدًا أن فريقه يمتلك عناصر مميزة مثل زواني وجاستون وفيلاكازي قادرين على السيطرة على اللعب، وسوف يساعدون الفريق في تجاوز مباراة الإياب أمام الأهلي.

وخسر فريق ماميلودي صن داونز أمام الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 2 / 0.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه صن داونز في الثالثة من عصر غدٍ، السبت، ضمن منافسات الإياب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موسيماني صن داونز الأهلي

أخبار تهمك

مدرب برشلونة يوجه رسالة مثيرة لميسي قبل لقاء سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي

منذ 11 دقائق

تسريب تشكيل الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

رسالة قوية من الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

لاعب وحيد يحدث ثورة في ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

كوتينهو يحلم بالعودة إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من وزارة الداخلية التونسية قبل مباراة الزمالك والترجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

قبل مواجهة نابولي.. سيتين يواجه أزمة لم تحدث في برشلونة منذ زمن بعيد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الإعلان عن نتيجة تحليل فيروس كورونا لوزيرة الصحة

منذ ساعة الا ربع

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

مدرب صن داونز يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

باكاماني على دكة صن داونز أمام الأهلي

تايم سبورت تتعاقد مع قاهر الأهلي

موسيماني قبل مباراة الأهلي: لا أخجل من اللعب في الكونفيدرالية

أول قرار من مدرب صن داونز قبل مواجهات الأهلي

عاجل.. مدرب صن داونز يستفز جماهير الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

01:25 م

قرار عاجل من وزارة الداخلية التونسية قبل مباراة الزمالك والترجي

06:24 م

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status