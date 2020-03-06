تحرك دورتموند يمنح ريال مدريد صفقة ذهبية

بدأ نادي بوروسيا دورتموند الألماني للتحرك نحو التعاقد مع صفقة مميزة في الجانب الأيمن تحسباً لرحيل النجم المغربي أشرف حكيمي في الصيف المقبل.

وباتت مسألة عودة أشرف حكيمي من جديد لناديه الأصلي ريال مدريد في الصيف المقبل أمراً محسوماً بعدما أبدي زيدان اهتماماً بعودة اللاعب من جديد بعد تألقه مع دورتموند.





واشارت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية عن تقارير فرنسية، اليوم الجمعة، أن دورتموند بدأ بالفعل مفاوضاته مع البلجيكي توماس مونييه، ظهير باريس سان جيرمان، لضمه الصيف المقبل.





ويخشي دورتموند من رحيل حكيمي عن الفريق والعودة من جديد لريال مدريد تاركاً النادي في وضع صعب ولذلك تحرك للبحث عن بديله.