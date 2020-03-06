Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحرك دورتموند يمنح ريال مدريد صفقة ذهبية

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بدأ نادي بوروسيا دورتموند الألماني للتحرك نحو التعاقد مع صفقة مميزة في الجانب الأيمن تحسباً لرحيل النجم المغربي أشرف حكيمي في الصيف المقبل.


وباتت مسألة عودة أشرف حكيمي من جديد لناديه الأصلي ريال مدريد في الصيف المقبل أمراً محسوماً بعدما أبدي زيدان اهتماماً بعودة اللاعب من جديد بعد تألقه مع دورتموند.


واشارت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية عن تقارير فرنسية، اليوم الجمعة، أن دورتموند بدأ بالفعل مفاوضاته مع البلجيكي توماس مونييه، ظهير باريس سان جيرمان، لضمه الصيف المقبل.

  
ويخشي دورتموند من رحيل حكيمي عن الفريق والعودة من جديد لريال مدريد تاركاً النادي في وضع صعب ولذلك تحرك للبحث عن بديله.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

كوتينهو يحلم بالعودة إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

تسريب تشكيل الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

لاعب وحيد يحدث ثورة في ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ يوم

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب برشلونة يوجه رسالة مثيرة لميسي قبل لقاء سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإعلان عن نتيجة تحليل فيروس كورونا لوزيرة الصحة

منذ ساعة الا ربع

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من وزارة الداخلية التونسية قبل مباراة الزمالك والترجي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

قبل مواجهة نابولي.. سيتين يواجه أزمة لم تحدث في برشلونة منذ زمن بعيد

منذ ساعة و نصف

رسالة قوية من الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

01:25 م

قرار عاجل من وزارة الداخلية التونسية قبل مباراة الزمالك والترجي

06:24 م

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status