Advertisements
Advertisements
Advertisements

جامعة الإمام الإسلامية تعلن تأجيل مؤتمر الإعلام الوطني بسبب كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:17 م
Advertisements
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مساء اليوم الجمعة، "تأجيل مؤتمر الإعلام الوطني، الذي كان من المقرر أن تقوم كلية الإعلام والاتصال بتنظيمه خلال الفترة من 13-14 شعبان 1441هـ الموافق 6-7 أبريل المقبل في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)".

وأوضح ذلك عميد كلية الإعلام والاتصال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأمير الأستاذ الدكتور سعد بن سعود بن محمد، مرجعًا ذلك القرار لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وكإجراء احترازي من الجامعة تماشيًا مع توجيهات الدولة حرصًا على سلامة الضيوف والمشاركين والحضور كافة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤتمر الإعلام الوطني كورونا فيروس كورونا جامعة الإمام

أخبار تهمك

تسريب تشكيل الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رسالة قوية من الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن نتيجة تحليل فيروس كورونا لوزيرة الصحة

منذ ساعة الا ربع

كوتينهو يحلم بالعودة إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

قبل مواجهة نابولي.. سيتين يواجه أزمة لم تحدث في برشلونة منذ زمن بعيد

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من وزارة الداخلية التونسية قبل مباراة الزمالك والترجي

منذ ساعة و 15 دقيقة

مدرب برشلونة يوجه رسالة مثيرة لميسي قبل لقاء سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

العامري فاروق يرد على خلافاته مع الخطيب

منذ نصف ساعة

لاعب وحيد يحدث ثورة في ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 9 ساعات

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

سبق – السعودية | جامعة نايف تقيم حلقة "بدائل العقوبات السالبة للحرية" في الجزائر

عاجل.. اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر (صور)

الصحة العالمية: 10 إصابات بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط

"الصحة": لم نسجل إصابة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة حتى الآن

عاجل.. السعودية تعلن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا

"الثقافة" تقرر تأجيل معرض الرياض الدولي للكتاب بسبب كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

01:25 م

قرار عاجل من وزارة الداخلية التونسية قبل مباراة الزمالك والترجي

06:24 م

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status