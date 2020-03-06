Advertisements
جامعة الإمام الإسلامية تعلن تأجيل مؤتمر الإعلام الوطني بسبب كورونا
الجمعة 06/مارس/2020 - 07:17 م
Advertisements
الفجر السعودي
Advertisements
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مساء اليوم الجمعة، "تأجيل مؤتمر الإعلام الوطني، الذي كان من المقرر أن تقوم كلية الإعلام والاتصال بتنظيمه خلال الفترة من 13-14 شعبان 1441هـ الموافق 6-7 أبريل المقبل في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)".
وأوضح ذلك عميد كلية الإعلام والاتصال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأمير الأستاذ الدكتور سعد بن سعود بن محمد، مرجعًا ذلك القرار لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وكإجراء احترازي من الجامعة تماشيًا مع توجيهات الدولة حرصًا على سلامة الضيوف والمشاركين والحضور كافة.
Advertisements