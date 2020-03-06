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شاهد.. إطلالة زينة في مهرجان 'الأقصر للسينما الإفريقية'

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:44 م
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زينة
زينة
روان هيثم محمد
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رصدت اليوم عدسة "الفجر الفني" مجموعة من الصور للفنانة "زينة" خلال تواجدها بمهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية".

وأطلت "زينة" خلال تكريمها بهذا المهرجان بفستانا من اللون الذهبي به حزام عند النصف، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وفي سياق أخر تحمل هذه الدورة اسم الفنان الراحل "فريد شوقي" بحضور العديد من النجوم.

وسوف يتم تكريم فرقة "رضا" بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها.
شاهد.. إطلالة زينة في مهرجان 'الأقصر للسينما الإفريقية'
شاهد.. إطلالة زينة في مهرجان 'الأقصر للسينما الإفريقية'
شاهد.. إطلالة زينة في مهرجان 'الأقصر للسينما الإفريقية'
شاهد.. إطلالة زينة في مهرجان 'الأقصر للسينما الإفريقية'
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