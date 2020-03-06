Advertisements
Advertisements
Advertisements

لبنان: 6 إصابات جديدة بكورونا والعدد يرتفع إلى 22 حالة

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الجمعة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 22 حالة.

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن انتقال فيروس كورونا المستجد من مرحلة الاحتواء، إلى مرحلة الانتشار، معلناً عن 4 إصابات جديدة مجهولة المصدر.



وقال حسن، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بعد جولة له في عدد من المستشفيات الحكومية "حصل تطوّر غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية، حيث تبين أن حالات مصابة بفيروس كورونا، تسربت إلى لبنان من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة".



وتابع حسن، "بجولتنا اليوم كنا نستطلع قابلية المستشفيات الحكومية وقدرتها على كلّ الأراضي اللبناني، وكلها أثبتت انها خط الدفاع الثاني بعد العائلة والحجر المنزلي".



وأعلن أنه "وقت تحمّل المسؤوليات بالحد الأدنى برفع المعنويات لأنّ 50٪ من المناعة هي معنوية".



ودعا إلى "التخفيف من التجمعات والتخفيف من التواصل واللقاءات العامة".



وكان مستشفى رفيق الحريري قد أعلن أمس الخميس، عن وجود 16 مصاباً بفيروس كورونا.



تجدر الإشارة إلى أنه تم الكشف عن أولى الإصابات بفيروس كورونا في لبنان في 21 فبراير  الماضي، وهي لسيدة وصلت البلاد على متن طائرة من مدينة قم في إيران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان كورونا امس الاصابات 6 22

أخبار تهمك

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 9 ساعات

تسريب تشكيل الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 11 ساعة

قبل مواجهة نابولي.. سيتين يواجه أزمة لم تحدث في برشلونة منذ زمن بعيد

منذ أقل من ساعتين

كوتينهو يحلم بالعودة إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب برشلونة يوجه رسالة مثيرة لميسي قبل لقاء سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من وزارة الداخلية التونسية قبل مباراة الزمالك والترجي

منذ ساعة و 18 دقيقة

لاعب وحيد يحدث ثورة في ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي

منذ 13 دقيقة

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

تحرك دورتموند يمنح ريال مدريد صفقة ذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الإعلان عن نتيجة تحليل فيروس كورونا لوزيرة الصحة

منذ أقل من ساعة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة الغربية تنفي وجود حالة اشتباه بفيروس كورونا في حميات طنطا

وكيل صحة الغربية: لا توجد لدينا حالة مصابة بكورونا

عاجل.. ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ51 ألف حالة في الصين

الصحة اللبنانية: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

عاجل.. لبنان تسجل ثالث إصابة بفيروس "كورونا"

لبنان.. إغلاق المدارس من 29 فبراير إلى 8 مارس بسبب "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي

07:29 م

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

01:25 م

قرار عاجل من وزارة الداخلية التونسية قبل مباراة الزمالك والترجي

06:24 م

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status