Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو خالد يقدم 3 تحصينات وأدعية لمكافحة كورونا (فيديو)

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:20 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
Advertisements
طالب الداعية الإسلامي الدكتور عمرو خالد بضرورة التفاعل الإيجابي للحد من وباء كورونا المنتشر عالميا، وأن نقوم جميعًا بمسئوليتنا تجاه محاربته ولا نقف مكتوفي الأيدي.

وأضاف في بث مباشر له على صفحته الرسمية على "فيس بوك" أننا ينبغي أن نعلم أن محاربتنا لهذا الوباء تأتي انطلاقا من تعاليم ديننا الحنيف ومن منطلق عبوديتنا لله تعالى؛ فكل منا مسئول أمام الله على قدر جهده وعليه أن يسعى لمحاربة ما يضره ويضر غيره، كما علينا جميعا القيام بهذه المسئولية التي سيسألني الله عنها. 

وفي سبيل مواجهته لهذه الوباء، قدم خالد ثلاث نصائح طبية، وثلاثة تحصينات وثلاثة أدعية مهمة، أما الثلاثة نصائح فهي:

1.غسل اليدين باستمرار بشكل متكرر بالماء والصابون.

2.تقوية المناعة العامة للجسم بشرب يانسون وفيتامين ،cوتناول البرتقال وبكل الأغذية والأعشاب والأدوية التي تعمل على ذلك.

3.الاكتفاء بالمصافحة بالأيدى والتوقف مرحليا عن الأحضان والتقبيل في هذه الفترة.

4.تحصين بقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين.

5.المحافظة على الذكر وخاصة أذكار الصباح والمساء.

6.ترديد ذكر:"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم".

وعن الثلاثة تحصينات فهي أن نقول:

1.تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير.

2.الدعاء أن يرد الله الحرم المدني والمكي إلا ما كان عليه وان يعود إليهما الحجاج والعمار من جديد.

وثلاثا الدعاء للبشرية أن ينجيها من هذا الوباء وغيره من الأوبئة من منطلق أن ديننا دين يحب الخير للجميع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكافحة كورونا كورونا فيروس كورونا المستجد عمرو خالد

أخبار تهمك

عاجل.. الإعلان عن نتيجة تحليل فيروس كورونا لوزيرة الصحة

منذ ساعة و 12 دقيقة

مدرب برشلونة يوجه رسالة مثيرة لميسي قبل لقاء سوسيداد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

قبل المعركة بساعات.. مفاجأة في المستبعدين من قائمة الزمالك أمام الترجي

منذ 35 دقيقة

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي

منذ 38 دقيقة

لاعب وحيد يحدث ثورة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

قبل مواجهة نابولي.. سيتين يواجه أزمة لم تحدث في برشلونة منذ زمن بعيد

منذ ساعتين

قرار عاجل من وزارة الداخلية التونسية قبل مباراة الزمالك والترجي

منذ أقل من ساعتين

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 10 ساعات

تحرك دورتموند يمنح ريال مدريد صفقة ذهبية

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

لـ"المرأة".. نصائح لقضاء يوم عرفة في المنزل

نصائح هامة لاستجابة الدعاء.. تعرف عليها

خالد الجندي: كل شخص حوله كتيبة من الملائكة لحمايته بأمر الله (فيديو)

كيف ننجي أنفسنا من الحسد بالقرآن والسنة النبوية

الأنبا يؤانس: الرحمة هي فيزا للدخول إلي الملكوت الأبدي

خالد الجندي: لا يوجد دعاء لمنع فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

05:47 م

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

01:25 م

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status