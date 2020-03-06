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من الطائرة للباخرة.. كورونا يجبر وزيرة الصحة على إلغاء الراحة ومتابعة المصابين

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:17 م
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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
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قال مصدر مسؤول من وزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تباشر مع مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، المسح الطبي الذي يتم على منطقة تردد الحالات التي أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الجمعة، عن اكتشافها على متن باخرة قادمة من أسوان متجهة إلى الأقصر.

وأضاف المصدر في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الدكتورة هالة زايد، شكلت غرفة عمليات للمتابعة اللحظية مع مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، موضحًا أن الوزيرة عادت من الصين صباح اليوم، متوجهة لديوان عام الوزارة بشارع مجلس الشعب، لمباشرة كافة أعمالها وللإطلاع على كافة التقارير التي صدرت خلال الفترة الفائتة من مديريات الصحة المختلفة.

وطمأن المصدر المواطنين بتأكيده على أن الوزارة تعمل وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالات وعمل الفحوصات اللازمة، نافيًا ما تردد من أنباء تفيد بسفر الوزيرة لمحافظة الأقصر.

وعادت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، صباح اليوم الجمعة، من دولة الصين، بعد زيارة استغرقت قرابة الأسبوع، لتقديم المساعدات للشعب الصيني، بناءا على تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أن عدوى فيروس كورونا، انتقلت إلى 12 مواطن على متن باخرة قادمة من أسوان إلى الأقصر من خلال سائحة تايوانية من أصل أمريكي.

وأوضحت الوزارة انه فور عودة السائحة إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوي للحالات التي تم اكتشافها( index case).

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