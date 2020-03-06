كواليس اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا بأسوان







وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة الصحة إتخذت على الفور كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة، حيث تم متابعة كل المتواجدين على الباخرة لمدة 14 يوم، ولم يظهر عليهم أي أعراض.







وأضاف أنه تم سحب عينات منهم في اليوم الـ 14 من المخالطين للحالة، وجاءت النتيجة إيجابية لـ 12 منهم، ولكن لم تظهر عليهم أي أعراض، موضحا أنه تم وضعهم في مستشفى العزل وسيتم متابعتهم لمدة 14 يوم.

ولفت "مجاهد"، إلى أنه مستشفيات الحميات في الـ 27 محافظة جاهزة لاستقبال أي حالة، موضحا أن مستشفى العزل تستوعب 800 حالة.



كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل اكتشاف 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بمصر، موضحا أنه كان هناك سائحة تيوانية من أصل أمريكي على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من أسوان للأقصر، وفور عودتها لبلادها وردت معلومات باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.