العامري فاروق يرد على خلافاته مع الخطيب





وجه العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي رسالة نارية للرد على خلافاته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر في الفترة الماضية.





وكتب العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” الأهلي على قلب رجل واحد.. الخبر الوحيد الذى أنتظره غداً هو فوز النادي الأهلي، وعودة بعثتنا بسلامة الله إلى أرض الوطن”.

وتابع:”أى إشاعات موجهة هدفها شق صف النادي الأهلي وادعاء وجود جبهات داخل مجلسه !..لا أساس لهذه الإشاعات ولا مكان لها داخل النادي الأهلي المصرى”.

وأضاف:” الأهلى على قلب رجل واحد؛ واستطاع أن ينتصر على أزمات أكبر من ذلك بكثير بقوة وحدته.. هذه الفتنة هدفها إسقاط روح وحدة النادى وإضعافه”.



