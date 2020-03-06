انطلاق مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" على ذهبيات النيل والافتتاح بالمعبد (صور)





وبحضور أسرة الفنان الكبير فريد شوقي، حيث ارتدت الفنانة رانيا فريد شوقي وشاح يحمل صور والدها والذي يحمل من خلفه أحد القابه "ملك الترسو" والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وسلوي محمد علي.



وتحمل الدورة اسم الراحل فريد شوقي وحش الشاشة.



ويتم تكريم العديد من النجوم منهم جيمي جان لوي وميمونة نداي وزينة وعمرو عبد الجليل، وتكريم أسماء الراحلين الفنانة عقيلة راتب بحضور حفيدتها جيني جلال لاستلام التكريم وتكريم المخرج أسامة فوزي بحضور شقيقته عفاف جرجس فوزي وتكريم فرقة رضا بمناسبة مرور ٦٠ عاما علي تاسيسها ويتسلم درع تكريم الفرقة المخرج خالد جلال وتكريم اسم المنتج التونسي بهاء الدين عطية.

وحضر "الأقصر للسينما الإفريقية"، النجم العالمي جيمي جان لوي، والفنان الكبير محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان والنجمة الإفريقية ميمونة نداي عضو لجنة التحكيم والنجم مصطفي شعبان عضو لجنة التحكيم والفنانة زينة والفنان عمرو عبد الجليل والهام شاهين والمخرج شريف مندور والمخرج السنغالي موسي توريه ورانيا يوسف، وسلوي محمد علي، وعمرو القاضي، ورانيا شاهين والمذيعة بوسي شلبي والمخرج خالد جلال.