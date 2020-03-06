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مورينيو يكشف كارثة تواجه توتنهام

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:05 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن كارثة تواجه الفريق في الفترة الحالية بسبب كثرة الإصابات خاصة في الجانب الهجومي.

ويغيب الثنائي هاري كين وسون عن فريق توتنهام هوتسبير خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرضا لها مع الفريق.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "أخشى على بعض اللاعبين من الإصابة لأنهم يلعبون دقائق كثيرة لعدم وجود البدائل، حيث أن الثنائي بيرغويجن ولوكاس مورا يلعبون المباريات بشكل دائم".

وأضاف : "‏ستيفن جاء من هولندا قبل شهرين فقط ثقافة مختلفة، وكان يلعب مباراة واحدة بالأسبوع، والان يلعب بشكل مستمر، ولوكاس لم يحصل على الوقت الكافي في فترة ماوريسيو، حتى في باريس لم يكن يلعب".

وتابع : "لوكاس كان يلعب فقط 20 دقيقة مع مدربه السابق، وماوريسو كان يملك الحلول ( سون، كين، يورنتي، إيركسن)، والتغيير المستمر كان سبب في عدم حصول لوكاس على دقائق لعب".

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