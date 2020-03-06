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الأفواج السياحية تتدفق بانتظام لزيارة هرم زوسر المدرج

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:55 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل اليوم الجمعة هرم زوسر المدرج زائريه بمنطقة آثار سقارة وذلك بعد افتتحه رسميًا أمس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بعد الانتهاء من مشروع ترميمه والذي دام قرابة ١٤ عام بتكلفة مقدارها 104 مليون جنيه.


زيارة الهرم تكون مدخله الجنوبي وتذاكر الزيارة للأجنبي 100 جنيه مصري والطالب الأجنبي 50 والزائر المصري 40 جنيه والطالب المصري 20 جنيه.


وجاء مشروع الترميم في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية وتطويرها والنهوض بخدمات الزائرين بها، وشملت درء الخطورة والترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة الى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.


وبدأ المشروع عام ٢٠٠٦ وتوقف في ٢٠١١ ثم استؤنف نهاية ٢٠١٣، وشملت أعمال الترميم الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالاضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجاري أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.


كما شملت تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الاسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين بصفة عامة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.


ويعد هرم زوسر المدرج هو اول هرم وأول بناء حجري في العالم، ويقع فى منطقة آثار سقارة، أو كما يطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، هو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة فى مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.
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