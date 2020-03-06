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مفاجأة.. أبوريدة يقرر الترشح على رئاسة الجبلاية

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:55 م
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هاني أبوريدة
هاني أبوريدة
محمد الصو
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يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، للإعلان عن لائحة النظام الجديدة، والكشف عن موعد إقامة الانتخابات على مناصب الجبلاية.

واستقر هاني أبوريدة رئيس مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على الترشح على نفس المنصب خلال الانتخابات المقبلة.

وقرر أبوريدة التقدم بأوراق ترشحه لمجلس الجبلاية عقب الانتهاء من لائحة النظام الأساسى الجديدة وعرضها على الجمعية العمومية العادية المقرر لها أبريل المقبل.

وحرص أبوريدة على التواصل مع محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة وعضو المجلس الأسبق، من أجل الحصول على موافقته للتواجد ضمن قائمته.

كما طالب أبوريدة جمال علام رئيس المجلس الأسبق، بالتواجد ضمن قائمته من أجل الارتقاء باللعبة وتطويرها خلال المواسم المقبلة.

وكان أبوريدة، أعلن عن تقدمه بالاستقالة رفقة أعضاء المجلس السابق، عقب خروج المنتخب الوطني الأول، من نهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.

واستقرت اللجنة الخماسية على تحديد منتصف إبريل المقبل موعدًا لعقد الجمعية العمومية العادية من أجل مناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة وعرضها واعتمادها.

وأبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الموافقة على تقديم موعد الانتخابات على مقاعد الاتحاد المصري، قبل إقامة دورة الألعاب الأولمبية، في شهر يونيو أو يوليو المقبل، بطلب من مسؤولو الجبلاية.

وكان الاتحاد الدولي، أرسل وفدًا إلى مقر الجبلاية برئاسة سارة ساليموني، من أجل الاطلاع على أعمال اللجنة الخماسية وتحديد موعد الانتخابات.

وألزمت الفيفا، اللجنة الخماسية بصياغة اللائحة الجديدة خلال 30 يومًا قبل أن يتم مناقشتها وعرضها على أعضاء الجمعية العمومية.
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الكلمات المفتاحية

هاني ابو ريدة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتحاد الكرة

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