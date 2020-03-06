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عاجل.. الإعلان عن نتيجة تحليل فيروس كورونا لوزيرة الصحة

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:54 م
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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه فور وصول الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والوفد المرافق لها من زيارتهم للصين، قام فريق الحجر الصحي بتوقيع الكشف الصحي عليهم.

وأشار "المتحدث"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم قياس درجة الحرارة لوزيرة الصحة، والوفد المرافق، فضلا عن التأكد على عدم وجود أي أعراض تنفسية خطرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم سحب عينات منهم، وظهرت النتيجة منذ دقيقتين، وجاءت سلبية لوزيرة الصحة، والوفد المرافق لها، معقبا: "عدت على خير".

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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة كورونا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتورة هالة زايد الجمعة في مصر

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