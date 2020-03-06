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مصطفى شعبان يستقبل جيمي جون لوي وميمونة ندياي بـ"الأقصر للسينما الإفريقية" (فيديو)

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:04 م
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مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
يارا أحمد
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رصدت عدسة "الفجر الفني" ضحك وممازحة النجم مصطفى شعبان النجوم الإفارقة المكرمين بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
وهم جيمي جون لوي، والفنانة ميمونة ندياي.

وحضر حتى الآن الهام شاهين، وسيد رجب، وخالد جلال، وزينة ورانيا فريد شوقي، والمخرج السنغالي موسي توريه وعدد كبير من الفنانين.

ومن المقرر أن تستقبل مدينة الشمس بـ"الأقصر"، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بحضور نجوم الفن في القارة السمراء، وتحمل الدورة اسم الفنان الراحل "فريد شوقي"، وتحتفي بعدد كبير من نجوم الفن بينهم من رحلوا عنا والبعض الآخر يواصل عطائه الفني، كما سيتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.
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