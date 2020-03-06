العراق: خلية الأزمة تمنع حاملي الجواز الفرنسي والإسباني دخول البلاد





وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، إنه "تم إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا، وفرنسا، واسبانيا ونيجيريا، ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة".





وأضاف الصحاف، أنه "يستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية والرسمية" .





ويذكر أن أعلن العراق، الخميس، إلغاء إقامة صلاة الجمعة في مساجد مدينة كربلاء في إطار جهود احتواء فيروس كورونا الجديد. وقالت العتبة الحسينية بالعراق، في بيان، إنها قررت عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة كربلاء بسبب "الظرف الصحي الراهن الذي يمر به العراق". وتجذب مدينتا كربلاء والنجف المجاورة زوارا شيعة من داخل العراق وخارجه.

قررت خلية الأزمة في العراق، اليوم الجمعة، منع حاملي الجواز الفرنسي والإسباني من دخول العراق حتى إشعار آخر عقب انتشار وباء كورونا.