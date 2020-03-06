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قرار عاجل من وزارة الداخلية التونسية قبل مباراة الزمالك والترجي

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:24 م
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
الفجر الرياضي
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كشفت وزارة الداخلية التونسية موقف إقامة مباراة نادي الزمالك مع فريق الترجي الرياضي مساء اليوم بعد الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في تونس.

وأكد خالد الحيوني المتحدث الإعلامي بأسم وزارة الداخلية في تونس، إن لا يوجد مشكلة في إقامة المباراة بحضور جماهيري بشكل طبيعي مساء اليوم.

ووقع صباح اليوم حادث تفجيري بالقرب من السفارة الأمريكية في تونس، وأسفر هذا الانفجار عن وفاة رجل أمن وإصابة 5 افراد بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى إصابة مدني بجروح بسيطة.

ويلتقي نادي الزمالك مع فريق الترجي الرياضي التونسي في التاسعة مساءً اليوم الجمعة على ملعب رادس الأولمبي في إطار منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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