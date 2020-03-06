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لاعب وحيد يحدث ثورة في ريال مدريد

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:20 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن هناك تحول كبير في مستقبل لوكا مودريتش مع ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ABC" في تقرير لها اليوم: "من لوكا مودريتش إلى مارتين أوديجارد ريال مدريد ينتقل مع عملية التجديد بـ دون تسرع لكن بدون توقف ، النادي يشهد عملية تجديد وتحول كامل في قائمة الفريق ، ريال مدريد مع عنصر الشباب من فالفيردي مع فينيسيوس رفقة أشرف وكوبو ورودريجو وغيرهم من عناصر الشباب ينتقل في عملية التجديد المستمر لتعزيز الفريق الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل".

وتابعت: "طموح مدريد لا يتوقف والدليل اللاعبين يرددون بعد العودة من كييف وتحقيق دوري الأبطال أن الهدف هو التفكير في الكأس المقبلة  ، يعتبرون هذه هي طريقة حياتهم في مدريد ، في مدريد يقومون بـ جلدهم بـ سياط اسمها سياط الطموح الغير  محدود، في مدريد لا يحتفلون بـ الإنتصارات إلا بضع ساعات ، فإن العمل على التنافس هو عبارة عن أدرينالين النادي تخيل بعد تحقيق دوري الأبطال لـ 4 مرات في خمس سنوات بدأ النادي منذ ذلك الوقت في عملية التجديد مع عنصر الشباب الذين يتجهزون الآن لـ جرعات طموح الفوز بـ الأبطال".

وأضافت الصحيفة: " يمثل عنصر الشباب الذي بدأ يغزو تشكيلة مدريد دليلاً صريحاً على تفكير النادي في بذل كل جهد ممكن لـ الإستمرار في قمة الهرم الكروي عناصر شابة مثل أوديجارد الذي ينتظره مدريد، ليحل محل مودريتش الذي ينتهي عقده في 2021 مع أصوات تقول أن ديفيد بيكهام يريده في ميامي والنادي يترك الخيار لـ مودريتش".

وواصلت: "أوديجارد مع إعارة لـ موسمين مع سوسيداد النرويجي لا يفكر في العودة كـ بديل حيث يحبذ الإستمرار في سوسيداد من أجل مواصلة التطور ، ومستقبل مودريتش عنصر مهم في مستقبل أوديجارد، فمودريتش مع 34 عام ونهاية عقده في 2021 يضع النادي حرية الخيار لـمودريتش لو طلب ذلك ، سوف يسهل النادي عملية خروج مودريتش لو طلب ذلك ، إذا قرر المغادرة فسيكون من الباب الكبير لأن مودريتش لاعب كرة قدم مهم في النادي ويمتلك إحترام الجميع في ريال مدريد".

واختتمت الصحيفة: "في حالة قدوم أوديجارد هناك مخطط أن يذهب كوبو لـ سوسيداد بديلاً له هناك ، تحت قيادة عملية التجديد في النادي، ريال مدريد ينتظر زيادة بريق الجواهر التي يملكها قبل أن يستعيدها ، عمليات التجديد تطال الكثير من مواهب الفئات السنية في النادي ، الجميع يظهر شغفه في اللعب مع مدريد ، وريال مدريد يعطي الجوائز لمن يستحق".

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مودريتش مارتين اوديجارد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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