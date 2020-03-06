Advertisements
بيان بحالة الطقس غدا السبت.. وتحذيرات من الشبورة الكثيفة
الجمعة 06/مارس/2020 - 06:19 م
Advertisements
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 7 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من الشبورة المائية صباحا.
وإليكم حالة الطقس المتوقعة غدًا:
القاهرة الكبرى: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.
الوجه البحري: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
شمال الصعيد: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.
Advertisements