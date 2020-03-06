بيان بحالة الطقس غدا السبت.. وتحذيرات من الشبورة الكثيفة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 7 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من الشبورة المائية صباحا.





وإليكم حالة الطقس المتوقعة غدًا:





القاهرة الكبرى: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.





الوجه البحري: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





شمال الصعيد: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.



