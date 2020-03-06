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بيان بحالة الطقس غدا السبت.. وتحذيرات من الشبورة الكثيفة

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 7 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، محذرة من الشبورة المائية صباحا.

وإليكم حالة الطقس المتوقعة غدًا: 

القاهرة الكبرى: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة.

بيان بحالة الطقس غدا السبت.. وتحذيرات من الشبورة الكثيفة
بيان بحالة الطقس غدا السبت.. وتحذيرات من الشبورة الكثيفة
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