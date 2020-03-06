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ندوة توعوية لكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:17 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الأقتصاد المنزلى بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالإدارة العامة للشئون الطبية، وادارة بولاق الصحية ندوة بعنوان التوعية ضد فيروس كورونا "COVID-19" طرق العدوى والوقاية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذ الدكتور خالد القاضى عميد كلية الأقتصاد المنزلى، والدكتور محمد عمر مدير عام الادارة العامة للشئون الطبية، والدكتور محمد أحمد مدير إدارة الطب الوقائى.

حاضر فى الندوة الدكتورة مها عبد الفتاح نائب مدير الطب الوقائي ومسئولة وحدة مكافحة العدوى، ودكتور سعيد عبد المجيد مدير الوحدة العلاجية بكلية الاقتصاد المنزلي، الدكتورة هيام شحات مدير إدارة الصحة النفسية وتنظيم الاسرة بوزارة الصحة.

تضمنت الندوة التعريف بفيروس كورونا وأعراضه وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه من خلال إتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من كافة الأمراض، وذلك بغسل اليدين باستمرار، وعدم مخالطة المرضى مع ارتداء ماسك للوقاية، وشرب الماء باستمرار لتقوية مناعة الجسم، وغسيل الخضروات والفواكه بالماء الجارى وطهي الطعام جيدا، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية.

ندوة توعوية لكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان
ندوة توعوية لكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان
ندوة توعوية لكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان
ندوة توعوية لكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان
ندوة توعوية لكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان
ندوة توعوية لكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان
ندوة توعوية لكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان
ندوة توعوية لكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان
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