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الرضوانية ينسحب أمام إسنا بعد الاعتداء على أحد لاعبيه

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:13 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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شهدت منافسات دوري القسم الرابع لمنطقة الاقصر لكرة القدم، أحداث مؤسفة من قبل لاعبي وجماهير مركز شباب اسنا، ضد لاعبي فريق الرضوانية.

بدأت الأحداث في الدقيقة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، من مباراة شباب اسنا، أمام نظيره فريق الرضوانية، والتي شهدت تقدم فريق شباب اسنا بهدفين دون رد، ليقوم عبد الرحمن محمد، لاعب شباب اسنا، بالركد وراء حسين سلكة لاعب الرضوانية ممسكا ب"قالب طوب" مما آثار جمهور اسنا ونزوله ارض الملعب للتعدين على لاعبي وجهاز فني الرضوانية، اللذين فروا هاربين معلنين عدم استكمال اللقاء.

وقال بركات الحريف مدرب فريق الرضوانية في تصريح خاص ل "الفجر الرياضى" إن الجهاز الفني قام بالتوجيه لنقطة شرطة كمين البغدادي بالاقصر لتحرير محضر بالواقع، لاثبات حقه في المباراة.

واسفرت باقي نتائج المجموعة، عن فوز فريق نادي السلام على نظيره فريق البعيرات بثلاثية نظيفة، ليرفع السلام رصيده للنقطة 22 بالمركز الثاني، فيما تجمد البعيرات عند نقطتين بالمركز الاخير

وتستكمل مباريات الجولة عصر السبت، بمواجهة فريق نادي أرمنت أمام نظيره فريق نادي العبور، بملعب الاخير، فيما يلتقي فريق القرنة نظيره فريق شباب ارمنت.

ترتيب القسم الرابع

1_شباب اسنا27 نقطة
2_نادي السلام 22 نقطة
3_الرضوانية 21 نقطة
4_القرنة 18 نقطة
5_نادي ارمنت 12 نقطة
6_شباب ارمنت 10 نقاط
7_العبور 7 نقاط
8_البعيرات نقطتين

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