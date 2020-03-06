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حبس مسئول عن صيدلية بعين شمس 4 أيام لحيازته منشطات جنسية

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:12 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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طالبت النيابة العامة بالتحفظ على 1280 قرصا مخدرا و322 قرص فياجرا مجهول المصدر داخل صيدلية في منطقة عين شمس وإرسالها إلي المعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير وافي بها. 

كما أمرت النيابة حبس مسئول عن الصيدلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة مزاولة مهنة بدون تصريح وحيازة منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة. 

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء محمد رجائى مدير إدارة التموين مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط "ح م"، 54 سنة، مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وذلك لحيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه وعثر بداخل الصيدلية على 1280 قرصا مخدرا "مختلفة الأنواع" مدرجة بالجدول الثالث مخدرات، 322 قرص فياجرا "منشط جنسي"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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الكلمات المفتاحية

منطقة عين شمس منشطات جنسية النيابة العامة اللواء نبيل سليم

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