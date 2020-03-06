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المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع عدد المشتركين في التليفون الثابت والمحمول

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:50 م
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تليفون ارضي
تليفون ارضي
الفجر الاقتصادي
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أعداد المشتركين خدمات الأتصالات عن طريق التليفون المحمول  والأرضي خلال شهر أكتوبر الماضي .

 

وبلغ عدد المشتركين في التليفون المحمول خلال شهر أكتوبر الماضي  نحو 95.3 مليون مشترك، مقابل 94.3 مليون مشترك خلال نفش الشهر من العام السابق له 2018، بزيادة بلغت نحو مليون مشترك ..

وشهد ايضا عدد المشتركون في خدمات الأتصالات المقدمة عن طريق التليفون الثابت ليصل إلى 8.7 ملايين مشترك في أكتوبر الماضي، مقابل 7.9 ملايين مشترك في نفس الشهر من العام السابق له 2018، بزيادة بلغت نحو 800 ألف مشترك.

 

وزاد ايضا أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق التليفون المحمول خلال أكتوبر الماضي وسجل نحو 38.7 مليون مستخدم، مقابل 33.9 مليون مستخدم خلال الشهر المماثل من العام السابق له 2018، بزيادة بلغت نحو 4.8 ملايين مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين للأنترنت عن طريق المودم نحو 3.6 ملايين مستخدم في أكتوبر الماضي، مقابل 3.3 ملايين مستخدم خلال الشهر المماثل من عام 2018، بزيادة طفيفة بلغت نحو 300 ألف مستخدم..

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عدد المشتركين في التليفون المحمول عدد المشتركين في التليفون الثابت المركزي للتعبئة العامة والإحصائ

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