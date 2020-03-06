Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب برشلونة يوجه رسالة مثيرة لميسي قبل لقاء سوسيداد

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
وجه كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني رسالة مثيرة للأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم البرسا قبل مواجهة سوسيداد يوم غد السبت في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.


وقال كيكي سيتين في تصريحاته اليوم خلال المؤتمر الصحفي إنه لا يخشي من ابتعاد ليونيل ميسي عن عملية التهديف خلال الفترة الماضية.


واشار كيكي سيتين إلى أن ميسي لديه دور بارز وكبير في الخط الهجومي بالرغم من عدم تسجيله للأهداف في المباريات الماضية ولكنه نجح في المساهمة بصناعة الأهداف لزملائه.


وطلب كيكي سيتين من الجميع احترام ميسي وعدم التقليل من مجهوده مع الفريق مؤكداً على أنه الافضل في العالم.
Advertisements

أخبار تهمك

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب برشلونة يوجه رسالة مثيرة لميسي قبل لقاء سوسيداد

منذ 35 دقيقة

رسالة قوية من الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لمصر على استهداف السفارة الأمريكية بتونس

منذ 39 دقيقة

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من كلوب بعد إصابة نجم ليفربول

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فينيسيوس يكشف كواليس خلافه مع نجم برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كوتينهو يحلم بالعودة إلى برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قبل ساعات من مواجهة الزمالك والترجي.. بيان من الاتحاد الإفريقي بسبب كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الترجي ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

تسريب تشكيل الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

قبل مواجهة نابولي.. سيتين يواجه أزمة لم تحدث في برشلونة منذ زمن بعيد

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:25 م

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

قبل مواجهة نابولي.. سيتين يواجه أزمة لم تحدث في برشلونة منذ زمن بعيد

06:05 م

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status