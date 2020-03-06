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إهناسيا يهزم معلمين الواسطى ويصعد لترقي القسم الرابع في بني سويف

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:05 م
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مظاليم
مظاليم
محمد الحسيني
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أقيمت اليوم الجمعة ثلاث مباريات بمنافسات الجولة 13 بدورى القسم الرابع ببنى سويف والتى تشهد منافسة شديدة على الصعود بين فرق معلمين الواسطى واهناسيا ، وتمثل مباريات الجولة أهمية كبرى خاصة فى ظل تبقى جولة وحيدة على الانتهاء المسابقة رسميا .

نجح اهناسيا بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال في التأهل للترقي، بعدما تمكن من تحقيق فوز هام بثنائية نظيفة أمام ضيفه معلمين الواسطى "لافازا" بقيادة مديره الفنى أحمد بدوى ، ونجح لاعبو اهناسيا فى امتلاك زمام المباراة منذ البداية ولاحت للاعبيه العديد من الفرص خاصة فى ظل التحفظ الدفاعى لمعلمين الواسطى ورفع الحضور الجماهيري من حماس لاعبي اهناسيا ، وجاءت أهداف اهناسيا عن طريق الثنائى محمد جابر وإسلام طلب .

وعقب المباراة التى حضرها على بدر ومحمد كساب أعضاء مجلس النواب ، قرر النائب على بدر صرف مكافأة فورية للاعبي اهناسيا بقيمة 5 آلاف جنية.

فيما نجح مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن فى تحقيق فوز على الشبان المسلمين بنتيجة 3/4 .

وسقط مركز شباب الواسطى أمام نظيره بوش " ليدرز " بنتيجة 1/2 .

فيما يحل عصر السبت فريق مركز شباب الفشن ضيفا على نظيره سمسطا بقيادة مديره الفنى أحمد رمضان ، ويأمل أبناء الفشن فى الفوز بالمباراة لإسعاد الجماهير فيما يطمح أبناء سمسطا فى خطف الثلاث نقاط واستمرار النتائج المتميزة والتأكيد على كون الفريق الحصان الاسود للبطولة .

ترتيب القسم الرابع ببنى سويف

1 - اهناسيا 32 نقطة

2 - معلمين الواسطى 29 نقطة

3 - مركز شباب الفشن 21 نقطة

4 - باروط 20 نقطة

5 - سمسطا الرياضى 18 نقطة

6 - الشبان المسلمين 16 نقطة

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط

8 - بوش الرياضى ثلاث نقاط

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