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سولشاير يُهاجم الاتحاد الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:57 م
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بوابة الفجر
وكالات
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عبر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار عن إحباطه بسبب جدول الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد حصول الغريم مانشستر سيتي على يوم راحة أكثر قبل مباراة القمة بينهما بعد غد الأحد.

وفاز يونايتد 3-0 على ديربي كاونتي في الدور الخامس، بكأس الاتحاد الإنجليزي أمس الخميس، لكن سيتي نال يوماً إضافياً للراحة قبل زيارة ملعب أولد ترافورد عقب فوزه على شيفيلد وينزداي يوم الأربعاء.

وأبلغ سولشار مؤتمراً صحافياً: "هذه هي المساعدة التي نتلقاها من الاتحاد الإنجليزي، 24 ساعة إضافية لسيتي، لا أصدق لماذا نخوض مباراة قمة يوم الأحد ونحن نلعب مساء الخميس، ما الجدوى من ذلك؟ هذا لا يعني تكافؤا في أرض الملعب".

وحصل سيتي على يوم راحة أكثر قبل القمة السابقة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في إستاد الاتحاد لكن يونايتد تفوق 2-1 بفضل هدفي بول بوغبا وأنطوني مارسيال، وأضاف المدرب النرويجي: "نفس الموقف حدث في آخر مرة عندما هزمناهم، هذا اليوم الإضافي مهم للتعافي".

ولم يخسر يونايتد في 9 مباريات بجميع المسابقات عقب فوز الأمس، كما فاز فريق المدرب بيب غوارديولا في آخر خمس مباريات ومنها نهائي كأس الرابطة أمام أستون فيلا ليحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وتابع سولشار: "يشعرون بثقة تامة ويمر فريقهم بفترة جيدة وعادوا بالفوز من برنابيو (أمام ريال مدريد) كما حقق لقب كأس الرابطة".

وغاب القائد هاري مغواير عن مباراة "ديربي" بسبب إصابة بالكاحل ويسابق الزمن الآن للحاق بلقاء سيتي في مباراة محورية في مساعي يونايتد للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال سولشار: "عانى من التواء بالكاحل وأتمنى أن يتعافى سريعاً".

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