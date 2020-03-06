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الأحد.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة في الدقهلية

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:50 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة، والحصبة الألماني، بمحافظة الدقهلية يوم الأحد القادم 8 مارس 2020 وحتى 26 مارس للأطفال من عمر ٩ أشهر إلى ٦سنوات.

وأوضح مكي أن التطعيم يتم من خلال 1200 فرقة مدربة منتشرة على مستوى المحافظة، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، والمستشفيات والحضانات والتجمعات والأماكن العامة.
والجدير بالذكر أن عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم 930 ألف طفل.

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وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي الحملة القومية للتطعيم التطعيم ضد الحصبة

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